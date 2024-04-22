Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 23 Nisan'da Koltuğunu Öğrenciye Devretti - Son Dakika
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 23 Nisan'da Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 23 Nisan\'da Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, koltuğunu temsili olarak 6'ncı sınıf öğrencisi Dilanaz Emir'e devretti. Vali Eldivan, çocukların umutlarının yeşertilmesi ve daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için eğitime verilen destek konusunda vurgu yaptı.

22.04.2024 22:48
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, koltuğunu temsili olarak 6'ncı sınıf öğrencisi Dilanaz Emir'e devretti.

Temsili olarak makam koltuğunu Bayburt Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Dilanaz Emir'e devreden Vali Mustafa Eldivan, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, eğitime verilen destekle çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olacaklarına vurgu yaptı.

Vali Eldivan, "Çocukların umutlarının yeşertilmesi, milli ve manevi değerlerine güçlü bir şekilde bağlı, şahsiyet ve vizyon sahibi nesiller olarak yetişmesi hepimize ait olan bir sorumluluktur" dedi.

Bir gelenek olarak 23 Nisan törenlerinde koltuklarını geleceğin yöneticileri olacak olan çocuklara devrettiklerini hatırlatan Vali Eldivan, günün anısına Dilara Demir ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 23 Nisan'da Koltuğunu Öğrenciye Devretti - Son Dakika

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