Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Organize ve Sanayi Bölgesinde yer alan Doğal Taş Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.
Bayburt'un taşını marka haline getiren, doğal taş sektöründe bilgi ve teknolojiye dayalı üretim yapan Doğal Taş Fabrikası'nın üretim bantlarını gezerek incelemelerde bulunan Vali Mustafa Eldivan, üretime ilişkin ilgililerden bilgi alarak çalışanlara kolaylıklar diledi.
"Bayburt'ta işlenen taş 4 kıtaya ihraç ediliyor"
Bayburt taşının yanı sıra Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden çıkarılan doğal taşların işlenmesi amacıyla 2017 yılında kurulan fabrikadan 4 kıtaya ihracat gerçekleştiriliyor.
Bayburt başta olmak üzere birçok ilde çıkarılan doğal taşların işlendiği Doğal Taş Fabrikası'nda Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtasındaki 15 civarında ülkeye doğal taş satışı gerçekleştiriliyor. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Doğal Taş Fabrikası'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Marmaris'in Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, Marmaris sanayisinde çalışan gençler ve basın mensupları ile ralli aracı ile sürüş denemesi yaptı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da ralli deneyimi yaşadı.
Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang bölgesindeki Pamir Platosu'nda, Mart ayında havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı. Baisha gölündeki yüzen buz kütlelerinin yarısı erirken, yerel yaban hayatı da kışın ardından canlanmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'ya gelişi sırasında miting alanına geçerken yol güzergahında sevgi gösterisinde bulunan çocuklara hediyeler verdi. Otobüsü durduran Erdoğan, çocukları selamladı ve hediyelerini dağıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençliğimizden beri girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk. Konya her zaman bizimleydi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçimlere yönelik olarak 500 projeden oluşan bir havuz oluşturduklarını ve adaylara gönderdiklerini açıkladı. Adayların kendi bölgelerine uygun projeleri seçerek seçmenlerin karşısına çıktığını belirten Babacan, DEVA Partisi'nin belediyecilik anlayışının düzgün ve etkin yönetim olduğunu vurguladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile Çamlıca Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret ederek, esnafla buluştu. Başkan Ataç ve EBB Başkan Adayı Ünlüce, Eskişehirli esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim" yönündeki açıklamaları üzerine, "Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın, yanındayız.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçim mitinglerine devam ediyor. Konya'ya havayoluyla gelen Erdoğan, il protokolü ve partililer tarafından karşılandı. Miting için Kılıçarslan Kent Meydanı'na hareket etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş derin deniz sondaj ve sismik gemilerine sahip filosuyla ilk 10 ülke arasında olduğunu belirtti. Bayraktar, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için kendi petrol ve doğal gazını arayıp bulacaklarını ve 2024 yılını keşif yılı olarak ilan edeceklerini söyledi. Ayrıca, yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli kullanarak enerjideki dışa bağımlılık sorununu ortadan kaldıracaklarını ifade etti. Bakan Bayraktar, petrolde dışa bağımlılığı düşürmek için terör nedeniyle uzak kalınan bölgelerde arama yaptıklarını ve Türkiye'nin petrol üretimini artırdığını belirtti. Ayrıca, nükleer enerji ve madencilik politikalarıyla Türkiye'nin ekonomik olarak ileriye gideceğini ve dışa bağımlılığı bitirerek jeopolitik olarak daha güçlü bir ülke haline geleceğini vurguladı.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, görev süresi boyunca koordineyle çalışarak Bayraklı için birlikte hizmet verdiği muhtarları ziyaret etti, ilçeye katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.
CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yatırım açıklamalarına tepki gösterdi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, partisi tarafından belediye başkan adayı gösterildiği Gebze'de Yenikent Seçim Bürosu açılışına katıldı. Açılışta konuşan Erkan Baş, 'Biz buraya sadece Gebze'nin kaderini değiştirmeye gelmedik, Gebze'den başlayarak bütün Türkiye'de bir değişimin işaretini vermeye geldik' dedi.
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