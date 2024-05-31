Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, köyleri ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, köyleri ziyaret etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, köyleri ziyaret etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt merkeze bağlı Taht, Alapelit, Kavakyanı ve Dövmekaya köylerini ziyaret ederek köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Vali Eldivan, köylere yönelik planlanan altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi ve vatandaşların taleplerinin yerinde çözüme kavuşturulması için köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

31.05.2024 07:28
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Taht, Alapelit, Kavakyanı ve Dövmekaya köyünde incelemelerde bulundu.

Vali Eldivan, Bayburt merkeze bağlı Alapelit, Kavakyanı, Dövmekaya ve Taht köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerine Alapelit köyünden başlayan Vali Sayın Mustafa Eldivan, Kavakyanı, Dövmekaya ve Taht köylerini de ziyaret ederek köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Köylere yönelik planlanan altyapı çalışmaları hakkında köy sakinlerine bilgi veren Vali Mustafa Eldivan, yapılan köy ziyaretlerinde vatandaşların şikayet ve taleplerin yerinde paylaşılmasının önemli olduğunu ifade ederek, vatandaşların çeşitli taleplerinin yerinde alınarak çözümü kavuşturulması açısından köy ziyaretlerinin devam edileceğini belirtti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, köyleri ziyaret etti - Son Dakika

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