Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, köyleri ziyaret etti

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Taht, Alapelit, Kavakyanı ve Dövmekaya köyünde incelemelerde bulundu.

Vali Eldivan, Bayburt merkeze bağlı Alapelit, Kavakyanı, Dövmekaya ve Taht köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerine Alapelit köyünden başlayan Vali Sayın Mustafa Eldivan, Kavakyanı, Dövmekaya ve Taht köylerini de ziyaret ederek köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Köylere yönelik planlanan altyapı çalışmaları hakkında köy sakinlerine bilgi veren Vali Mustafa Eldivan, yapılan köy ziyaretlerinde vatandaşların şikayet ve taleplerin yerinde paylaşılmasının önemli olduğunu ifade ederek, vatandaşların çeşitli taleplerinin yerinde alınarak çözümü kavuşturulması açısından köy ziyaretlerinin devam edileceğini belirtti. - BAYBURT