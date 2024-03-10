Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, Mutlu köyünde kadınlarla buluştu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan eşi Meltem Eldivan ile birlikte Mutlu köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.
Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mutlu köyünde emekçi kadınlarla bir araya gelen Eldivan çifti, toplum hayatının her noktasında zorlayıcı şartlara göğüs gererek vatana önemli hizmetler sunarken, sadece dışarda çalışmayıp ev içinde de emek sarf eden, aileye ve ülke ekonomisine maddi manevi katkıları henüz rakamlarla ölçülememiş kadınların, günlük hayatta yapmış oldukları işleri yerinde deneyimleyerek Kadınlar Gününü kutladılar.
Köyde Meltem Eldivan tandırda ekmek yaptıktan sonra süt sağan kadınları yerinde ziyaret etti. Ardından köy odasına geçerek kadınlarla bir araya geldi. Yöresel oyunların oynanmasının akabinde kadınlara hediye çeklerini takdim etti. Programın sonunda kadınların talep ve istekleri dinlendi. - BAYBURT
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CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Mudanyaspor, Burgazspor ve Tirilyespor taraftarlarıyla bir araya gelerek destek sözü veren Dalgıç, Mudanyalı gençler dışında transfer yapılmamasını şart koştu.
Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kavak'ta, salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde, tecrübeli üreticilerin deneyimlerini paylaşmasıyla birlikte, Kavak ilçesinde yetişen salebin aroması ve içeriğinin zengin olması ilgiyi artırdı. Belediye Başkanı ve Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, tıbbi ve aromatik ürün yetiştiriciliği eğitimlerine devam edeceklerini ve yeni üretici adaylarının sayısını artıracaklarını belirtti.
Çeşme ve Alaçatı'da yaşayanların bir araya gelerek oluşturduğu Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki yerel üreticilerle tüketicileri doğrudan buluşturmaya ve gıdaya doğrudan ulaşmaya devam ediyor. Topluluk Destekli Tarım uygulaması ise hem üretici hem de tüketiciye katkı sağlıyor. Topluluk, geçtiğimiz yıl başlattığı gıdaya doğrudan yerli üreticiyle ulaşma hedefini gerçekleştirerek 219 katılımcıya ulaştı. Üretim fazlaları satılarak elde edilen gelir ise burs ve kitap projelerine katkı sağladı.
Dubai, sürdürülebilir ve geleceğe yönelik ulaşım çözümleri geliştirmek için uluslararası uzmanlarla iş birlikleri yaparak ulaşım alanında büyük bir dönüşüm sağlamaya hazırlanıyor. İki çığır açan proje olan Floc Duo Raylı Sistem ve güneş enerjili raylı otobüs sistemi, Dubai'nin gelişmiş teknolojileri ve sürdürülebilirliği benimseme konusundaki kararlılığını vurguluyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında il, ilçe belde ve belediye başkan adayları ile belediye meclis ve il genel meclisi adaylarının tanıtımı yapıldı. Toplantıya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, adaylara sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Pekmezci'nin hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi ve projelerin tanıtımıyla devam eden toplantı, Ali Kınık'ın konseriyle sona erdi.
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