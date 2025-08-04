Bayırköy Belediyesi\'nden Temizlik Hamlesi

Bayırköy Belediyesi, halk sağlığını korumak ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla çöp konteynerlerini düzenli olarak yıkayıp dezenfekte ediyor.

Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'in talimatıyla yürütülen çalışma kapsamında belde genelindeki tüm çöp konteynerleri belirli aralıklarla temizlenerek hijyenik hale getiriliyor. Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz yaptığı açıklamada "Yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte kötü koku ve mikrop oluşumunun önüne geçmek istiyoruz. Halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı önlem alarak, vatandaşlarımızda temizlik konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bayırköy'ün daha yaşanabilir ve sağlıklı bir yer olması için ekiplerimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle yaz aylarında çevre temizliği konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bu kapsamda konteyner yıkama ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK