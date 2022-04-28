Bayraklı zabıtası bayram denetiminde - Son Dakika
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Bayraklı zabıtası bayram denetiminde

28.04.2022 11:04
Bayraklı zabıtası bayram denetiminde

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçede tatlı üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetim yaptı.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçede tatlı üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetim yaptı. Hijyen kurallarına uymayan ve mevzuata aykırı işlem yapan iş yeri sahipleri uyarıldı.

İlçe genelinde halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir, temiz gıdaya ulaşması için denetimlerini aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi çalışmalarını sıklaştırdı. Ramazan ayı boyunca belirli aralıklarla yapılan denetimler çerçevesinde, son olarak tatlı üretimi ve satışı yapan işletmeler denetlendi. Gıda yüksek mühendisi ve zabıtalardan oluşan gıda denetim ekibi, ürünlerin üretim koşullarını, üretim yerlerinin temizliğini, depolama şartlarını, gramajını ve işletmelerin yasal belgelerini kontrol etti. Mevzuata aykırı işlem yapan iş yerlerine uyarılarda bulunuldu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Halk sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak sürdürdüğümüz denetimlerimizi Ramazan ayı boyunca sıklaştırdık. Ekiplerimiz gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerimizi denetliyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarımızın hijyenik ortamda üretilen ürünleri güvenle satın almaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Bayraklı zabıtası bayram denetiminde
Bayraklı zabıtası bayram denetiminde

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Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Hisarcık, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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