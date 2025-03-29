Bayram İçin Pazardan Uygun Giysiler - Son Dakika
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Bayram İçin Pazardan Uygun Giysiler

Bayram İçin Pazardan Uygun Giysiler

Afyonkarahisar'da bayram dolayısıyla semt pazarları erken kuruldu, giysilere yoğun ilgi var.

29.03.2025 10:45
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Afyonkarahisar'da kurulan semt pazarlarında vatandaşlar sebze ve meyveden daha çok uygun fiyatlar ile satılan giysilere ilgi gösterirken, bir çok vatandaş bayramlıklarını pazardan aldı.

Şuhut ilçesinde her hafta kurulan semt pazarı bayram dolayısıyla bu hafta erken kuruldu. Vatandaşlar bayramlık elbiselerini almak için sabahın erken saatlerinde pazarın yolunu tuttu. Fiyatların uygun olduğu pazarda vatandaşların özellikle giysilere yoğun ilgi gösterdi. Mağaza fiyatlarının son günlerde pahalı olmasına karşı pazarda fiyatların daha uygun olduğu belirtildi.

Pazarda giysi tezgahı açan esnaflardan İsmail Gezer, satışların önceki yıllara göre daha iyi olduğunu ifade etti.

Hasan Şener isimli bir başka esnaf ise satışlardan memnun olduklarını ifade ederek, bugün iftardan sonrada tezgahlarının açık olacağını vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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