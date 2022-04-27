Bayram öncesi, huzurevi ve çocuk evlerinde kalanlara bayram hediyesi - Son Dakika

Karabük'te yaklaşan Ramazan bayramı öncesi hayırseverler huzurevi ve çocuk evlerinde kalanlar için bayram hediyesinde bulundu.

Karabük'te hizmet veren EKS Danışmalık yetkilisi Kübra Ekmekçi, Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç'i makamında ziyaret ederek, yaklaşan Ramazan bayramı öncesi, Karabük Yücel Huzurevi sakinleri ve çocuk evlerinde kalanlar için hazırladıkları kıyafetleri teslim etti.

Bilgiç, Ekmekçi'ye teşekkür etti. - KARABÜK