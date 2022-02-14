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Bazı özel hastaneler hakkında yürütülen soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika

Bazı özel hastaneler hakkında yürütülen soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak

14.02.2022 11:00
Bazı özel hastaneler hakkında yürütülen soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak

Rekabet Kurumu tarafından bazı özel hastanelerin serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirlemek ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferini engellemek gibi davranışlara ilişkin yürütülen soruşturmanın sözlü...

Rekabet Kurumu tarafından bazı özel hastanelerin serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirlemek ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferini engellemek gibi davranışlara ilişkin yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak.

Rekabet Kurumu tarafından bazı özel hastanelerin serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirlemek ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferini engellemek gibi davranışlarla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi. Savunma yarın saat 10.30'da yapılacak. - ANKARA

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Rekabet Kurumu, hastaneler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bazı özel hastaneler hakkında yürütülen soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bazı özel hastaneler hakkında yürütülen soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika
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