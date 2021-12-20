Üye Girişi
Belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi

20.12.2021 19:22

- Belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi Çorum Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk havaların kendisini hissettirdiği bugünlerde kırsalda ve kent merkezinde yemleme ve besleme faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

- Belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi

ÇORUM - Çorum Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk havaların kendisini hissettirdiği bugünlerde kırsalda ve kent merkezinde yemleme ve besleme faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemiz Çöplü, Veteriner işleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte HalkEt tarafından üretilen mama ve yemleri doğaya bıraktı.

Şehir merkezinde ve kırsalda yaşamlarını sürdüren hayvanları yılın her günü beslemeye devam ettiklerini bhatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Şükürler olsun beklediğimiz kar yağdı. Şehrimizde uzun zamandır böyle bir güzellik olmamıştı. Can dostlarımız olarak adlandırdığımız sokak hayvanlarımız için mama ve yem bırakma çalışmalarımızı artırdık" dedi.

Başkan Yardımcısı Çöplü, "Şehrimizde bulunan farklı bölgelerdeki besleme noktalarımızda arkadaşlarımız 7/24 esasıyla görev yaparak hayvanlarımızı aç ve susuz bırakmıyor. Şehrimizde bulunan sokak hayvanları bizlere emanet." şeklinde konuştu.

Belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi
Belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi
Belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi
Belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Veteriner, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
19:14 İYİ Partili Buğra Kavuncu partisinin oy oranını açıkladı: Yüzde 20'ye demir attık
18:50 Son Dakika! Dolar 18,01'le, altının gram fiyatı 1.040 lirayla rekor tazeledi
18:41 Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, avukat kendini tutamadı
18:27 Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi
18:27 CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor
17:52 ABD'de mikrodalgada pişirdiği adamı oturup yedi
17:45 Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı
17:18 Yastık altında bulduğu kağıt sayesinde dolar zengini oldu
17:12 Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak
17:08 Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim
Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 762 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 762 yeni vaka tespit edildi         
19:20
CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor         
18:27
"Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış" tartışması cinayetle bitti "Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış" tartışması cinayetle bitti         
18:16
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak         
15:33
Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı         
15:18
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 19:27:26. #1.12#
SON DAKİKA: Belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement