Berat Gecesi'nde eller semaya açıldı - Son Dakika

Kilis'te, İl Müftülüğü tarafından Berat Kandili nedeniyle bir program düzenlendi.

Merkez Hacı Cümbüş Camiinde Kilis Müftülüğü tarafından Berat Gecesi program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak Hazreti Peygamber için salavat-ı şerifler getirildi, ilahi ve kasideler okundu.

Eller semaya açıldı, Kilis İl Müftü Vekili Recep Çarpar'ın yaptırdığı duaya sonrası Kayseri Melikgazi Emekli Müftüsü Yahya Polat, geceye özel vaaz ve nasihatlerde bulundu. Emekli Müftü Yahya Polat, geceye özel sohbetinde, bu gece af kapısının açık olduğunu çokça kişinin affedileceğini belirterek şöyle devam etti, "Peygamberimiz bu gece beni kelb kabilesinin koyunlarının kılları adedince kişi af edilir buyurmaktadır. Bizlerde af kapısından yararlanalım inşallah. Amellerimiz bu gece Rabbimize arz edilecektir, bu gece yapılan dualar geri çevrilmez, hep birlikte dua edelim ve yapılan dualara gönülden amin diyelim. Kur'an-ı Kerim okuyarak tefekkür, tevbe, dua ederek, gecesini ibadet gündüzünü de oruçlu olarak geçirelim inşallah. Bir hadisi şerifte Allah Resulü buyuruyor ki; Berat Gecesi güneş battıktan sonra, Allah semaya tecelli eder ve derki, Yok mu benden af isteyen onu bağışlayayım, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu benden derdi olup derman isteyen derman olayım, yok mu benden şifa isteyen ona şifa vereyim. Rabbim güneş doğana kadar biz kullarına böyle seslenir. Aciz durumda olan biz kullar, yapacağımız dua, gönülden yakarış ile beraber Yüce Rabbimizin Şafi ismini tecelli ettirmeye çalışmalıyız. Rabbim bu geceyi hepimize güzel ifa ve ihya etmeyi nasip eylesin inşallah." diye konuştu.

Berat Gecesi özel programı kılınan Yatsı namazının ardından sona erdi. Namaz çıkışı cami cemaatine ikramlarda bulunuldu. - KİLİS