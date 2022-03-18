Berat Gecesi'nde eller semaya açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Berat Gecesi'nde eller semaya açıldı

18.03.2022 08:33
Berat Gecesi'nde eller semaya açıldı

Kilis'te, İl Müftülüğü tarafından Berat Kandili nedeniyle bir program düzenlendi.

Kilis'te, İl Müftülüğü tarafından Berat Kandili nedeniyle bir program düzenlendi.

Merkez Hacı Cümbüş Camiinde Kilis Müftülüğü tarafından Berat Gecesi program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak Hazreti Peygamber için salavat-ı şerifler getirildi, ilahi ve kasideler okundu.

Eller semaya açıldı, Kilis İl Müftü Vekili Recep Çarpar'ın yaptırdığı duaya sonrası Kayseri Melikgazi Emekli Müftüsü Yahya Polat, geceye özel vaaz ve nasihatlerde bulundu. Emekli Müftü Yahya Polat, geceye özel sohbetinde, bu gece af kapısının açık olduğunu çokça kişinin affedileceğini belirterek şöyle devam etti, "Peygamberimiz bu gece beni kelb kabilesinin koyunlarının kılları adedince kişi af edilir buyurmaktadır. Bizlerde af kapısından yararlanalım inşallah. Amellerimiz bu gece Rabbimize arz edilecektir, bu gece yapılan dualar geri çevrilmez, hep birlikte dua edelim ve yapılan dualara gönülden amin diyelim. Kur'an-ı Kerim okuyarak tefekkür, tevbe, dua ederek, gecesini ibadet gündüzünü de oruçlu olarak geçirelim inşallah. Bir hadisi şerifte Allah Resulü buyuruyor ki; Berat Gecesi güneş battıktan sonra, Allah semaya tecelli eder ve derki, Yok mu benden af isteyen onu bağışlayayım, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu benden derdi olup derman isteyen derman olayım, yok mu benden şifa isteyen ona şifa vereyim. Rabbim güneş doğana kadar biz kullarına böyle seslenir. Aciz durumda olan biz kullar, yapacağımız dua, gönülden yakarış ile beraber Yüce Rabbimizin Şafi ismini tecelli ettirmeye çalışmalıyız. Rabbim bu geceyi hepimize güzel ifa ve ihya etmeyi nasip eylesin inşallah." diye konuştu.

Berat Gecesi özel programı kılınan Yatsı namazının ardından sona erdi. Namaz çıkışı cami cemaatine ikramlarda bulunuldu. - KİLİS

Berat Gecesi'nde eller semaya açıldı
Berat Gecesi'nde eller semaya açıldı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Enerjide acele kamulaştırma kararı Son dakika haberleri! Enerjide acele kamulaştırma kararı Güneydoğu'da Berat Kandili idrak edildi Güneydoğu'da Berat Kandili idrak edildi

Berat Kandili, Peygamber, Kilis, dua, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Berat Gecesi'nde eller semaya açıldı - Son Dakika


Son Dakika
08:18 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:17 Karabük'teki ağaca asılı bulundular: 15 yaşındaki iki genç ölmeden önce arkadaşlarına konum attı
08:13 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:13 Ukrayna Ordusu'nun içindeki Nazi Azov Taburu paylaştı: Tankı böyle vurmuşlar
08:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale anlatımını seslendirdi
07:45 18 Mart günü yurtta hava nasıl olacak? İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
07:40 Zelenskiy'den Rusya için savaşan yabancı askerlere çağrı: Uzun ömür size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir
01:07 Herkes bir anda ona odaklandı! Taraftar kendini kale direğine kelepçeledi
01:05 Esra Dermancıoğlu paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu
00:46 Barcelona Teknik Direktörü, Kerem Aktürkoğlu için ayrı parantez açtı: Özel önlem aldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 08:40:20. #1.12#
SON DAKİKA: Berat Gecesi'nde eller semaya açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement