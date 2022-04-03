Bereketi paylaşmanın mutluluğu Tepebaşı'nda - Son Dakika
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Bereketi paylaşmanın mutluluğu Tepebaşı'nda

03.04.2022 12:07
Bereketi paylaşmanın mutluluğu Tepebaşı'nda

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sofralarına "İftarımızı Paylaşalım" sloganı ile sıcak yemek ulaştırıyor.

Tepebaşı Belediyesi Nihal- İsmail Akçura Aşevi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sofralarına "İftarımızı Paylaşalım" sloganı ile sıcak yemek ulaştırıyor.

Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde sıcak yemek yardımı yapılıyor. Hazırlanan yemekler yine Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis edilerek vatandaşlara teslim ediliyor. Ramazan ayında ise "İftarımızı Paylaşalım" sloganı ile faaliyetlerini sürdüren Tepebaşı Belediyesi, hayırsever Eskişehirlilerin de destekleriyle iftar sofralarında vatandaşları sıcak yemekle buluşturuyor.

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu belirten Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Rahmet ve bereket ayı Ramazan'a kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Paylaşma ve yardımlaşma duygularını yoğun olarak yaşadığımız bu mübarek ayın İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Bereketi paylaşmanın mutluluğu Tepebaşı'nda
Bereketi paylaşmanın mutluluğu Tepebaşı'nda
Bereketi paylaşmanın mutluluğu Tepebaşı'nda

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İsmail Akçura, Tepebaşı, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bereketi paylaşmanın mutluluğu Tepebaşı'nda - Son Dakika


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