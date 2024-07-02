Beryl Kasırgası Karayip Ülkelerini Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beryl Kasırgası Karayip Ülkelerini Vurdu

Karayip ülkesi St Vincent ve Grenadinler'de etkili olan Beryl Kasırgası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Evlerin çatısı uçtu, binlerce kişi elektriksiz kaldı. Havaalanları ve iş yerleri kapatıldı.

02.07.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayip ülkesi St Vincent ve Grenadinler'de etkili olan Beryl Kasırgası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Beryl Kasırgası, Karayip ülkelerini vurdu. Karayip ülkeleri Saint Vincent ve Grenadinler, Grenada ve St Lucia'da etkili olan kasırga nedeniyle evlerin çatısı uçtu, binlerce kişi elektriksiz kaldı. Bölgeden tahliye edilenler geçici barınaklara yerleştirilirken havaalanları ve iş yerleri kapatıldı. St Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, kasırga sonucu bir kişinin öldüğünü ve daha fazla can kaybı olabileceğini söyledi. "Bu bir şaka değil" diyen Gonsalves, halka uyarılarda bulunarak daha önce yaşanan kasırgalarda ortaya çıkan sonuçları hatırlamaları gerektiğini söyledi.

"Carriacou dümdüz oldu"

Beryl Kasırgası, Grenada'nın Carriacou Adası'nda karaya inmesinin ardından adada büyük hasara neden oldu. Grenada Başbakanı Dickon Mitchell, "Yarım saat içinde Carriacou dümdüz oldu. Henüz tehlike geçmiş değil" dedi.

Kasırga nedeniyle rüzgarın saatteki hızının 241 kilometreyi bulduğunu söyleyen yetkililer, kasırganın batıya doğru harekete geçtiğini bildirdi.

Grenada'da OHAL

Grenada'da olağanüstü hal ilan edilirken St Lucia'da ulusal düzeyde "kapanma" kararı aldı. - KİNGSTOWN

Kaynak: İHA

Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beryl Kasırgası Karayip Ülkelerini Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
16:32 Alman Deutsche Bank’tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi Alman Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 20:06:28. #1.11#
SON DAKİKA: Beryl Kasırgası Karayip Ülkelerini Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement