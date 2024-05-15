BES Edirne Şubesi Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi\'ni Protesto Etti

Yerel

(EDİRNE)- Büro Emekçileri Sendikası (BES) Edirne Şubesi, iktidarın "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni protesto etti. Şube Başkanı Emre Sarı, "Kamuda güvenceli istihdam yerine güvencesiz istihdamın geliştirilmesi ve kamusal sosyal güvenliğin tasfiyesi amaçlanmaktadır. Tasarruf etmekte samimiyseniz mülakatı kaldırın liyakati tesis edin, kamu kaynaklarını heba eden kamu yöneticilerinden kurtulun, çok daha fazla kamu tasarrufunun sağlandığını göreceksiniz" dedi.

BES Edirne Şubesi, Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı önünde "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" ile ilgili açıklama yaptı. BES üyeleri, 'Sizin yiyip içtiğiniz sofrayı biz kaldırmayacağız' pankartı açarak 'Sefalete teslim olmayacağız' sloganı attı. BES Edirne Şube Başkanı Emre Sarı, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"DİLLERİNİN ALTINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDILAR"

"Kamu kaynaklarını yağma eden ve yandaşlarına servet olarak aktaranlar, sebebi oldukları ekonomik krizin faturasını başta biz kamu emekçileri, kamu emeklileri ve toplumun dar gelirlilerine fatura etmek üzere bir kez daha kamuda tasarruf adı altında kırıntı halinde kalan kazanımlarımıza el koymak için işe yarayacağına kendilerinin bile inanmadığı 2028 yılında yapılacak genel seçimlere ayarlı bir ekonomik program açıklayarak, dillerinin altındaki baklayı çıkardılar. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamak için seçimlerin geçmesini beklediği sözde 'kamu tasarruf ve verimlilik paketi' ekonomik krizin bedelinin emekçilere ve yoksul halka fatura eden bir saldırı paketidir. Hasta garantili şehir hastanelerine, geçiş garantili tünel, yol ve köprü ihalelerine kur farkı ödeyenler bugün kamu yatırım harcamalarının durdurulmasından bahsediyor. Üretim ekonomisinden uzak; kendine yeterliliği olan bir tarım ekonomisi inşa etmek yerine, her türlü tarımsal ürünü dışarıdan tedarik edenler, enflasyonu düşürmek için fiyat istikrarından bahsediyorlar.

"KAMUSAL SOSYAL GÜVENLİĞİN TASFİYESİ AMAÇLANMAKTADIR"

Kamuda tasarrufu verimlilik ile sağlayacağız şiarıyla uzaktan, esnek çalışma biçimlerini geliştirerek yol, yemek, personel servisi, izin, fazla mesai ücreti, ikramiye gibi kamu emekçilerinin kazanılmış haklarının tasarruf adı altında gasbedilmesi; ücretlerinin performansa göre belirlenerek ücret artışlarının baskılanması; taban maaşın düşük tutulması; kamuya personel alımını emekli olanlarla sınırlayarak var olan personelin iş yükünü artırmak; kamu hizmeti yürütülmesinde zorunlu olan temizlik, bakım, yardımcı hizmet ve teknik destek personeli istihdamının durdurulması; zaten yetersiz olan kamu yatırımlarını daha da azaltarak ihtiyaç olan okul, hastane, kamu binalarının yapılmasının, mevcut olanlarının iyileştirmesinin durdurulması; var olan kamu sosyal tesisleri ve lojmanların satılması; kamuda güvenceli istihdam yerine güvencesiz istihdamın geliştirilmesi ve kamusal sosyal güvenliğin tasfiyesi amaçlanmaktadır. Tasarruf etmekte samimiyseniz mülakatı kaldırın, liyakati tesis edin, kamu kaynaklarını heba eden kamu yöneticilerinden kurtulun, çok daha fazla kamu tasarrufunun sağlandığını göreceksiniz."