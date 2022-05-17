Beslemek için aldığı kedi can dostu oldu - Son Dakika
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Beslemek için aldığı kedi can dostu oldu

17.05.2022 13:58
Beslemek için aldığı kedi can dostu oldu

Malatya'da bir esnafın beslemek üzere aldığı ve ismini Siri koyduğu Rus cinsi kedi, iş yeri sahibinin can dostu oldu.

Malatya'da bir esnafın beslemek üzere aldığı ve ismini Siri koyduğu Rus cinsi kedi, iş yeri sahibinin can dostu oldu. Kedi Siri'nin çok duyarlı bir kedi olduğunu söyleyen işletme sahibi vatandaşlara da kedi besleme önerisinde bulundu.

Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi Leblebici Sokak'ta esnaflık yapan Murat Yakın, iki yıl öce evinde beslemek üzere Rus cinsi bir kedi aldı. Yakın, bir süre evinde beslediği ve adını Siri koyduğu kediyi daha sonra işyerine getirdi. 24 saat iş yerinde kalan kedi Siri ile duygusal bir bağ kuran esnaf Yakın, Siri'nin iyi bir dost olduğunu belirterek vatandaşlara kedi beslemeleri önerisinde bulundu.

7/24 işyerinde

Kedisinin yaklaşık iki yıldır kendileriyle birlikte olduğunu belirten Yakın, "Bu Nisan ayında üçüncü yaşından gün aldı. Yavru iken oğlum almıştı. O da üniversiteyi kazanınca ve evde de bakmak zor olunca dükkana getirdik. Yedi yirmi dört dükkanımızda tabiri caizse burada bekçi gibi duruyor. Bazen aşağıda çalışılırken, yukarıda kimse olmuyor gelen oldu mu hemen sese tepki veriyor anlıyorum ki yukarıda biri var. Bir nevi hakikaten bekçilik yapıyor" dedi.

"İyi de bir dost"

Kedi Siri'nin stresli oldukları anlara da duyarlı olduğunu aktaran Yakın, "Stresli olduğumuz zamanlarda gelir omuzuma, başıma çıkar. Hakikaten iyi bir dosttur. Beslediğime memnunum. Rus cinsi bir kedidir. Kedi beslemek isteyenlere tavsiye ederim. Can dostudur. İsmi de Siri, gri demek" diye konuştu - MALATYA

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DOST Partisi, Malatya, kedi, Rus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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