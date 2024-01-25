Beyaza bürünen Iğdır havadan görüntülendi

Beyaza bürünen Iğdır böyle görüntülendi

IĞDIR - İki gündür etkili olan kar yağışı sonrası karla beyaza bürünen Iğdır şehir merkezi havadan görüntülendi.

Doğu Anadolu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'a yıllar sonra yağan yoğun kar yağışı sonrası her yer beyaza büründü. Genelde kar tutmayan şehir merkezi iki gün etkili olan kar yağışı ile birlikte adeta beyaz gelinliğini giydi. Kar yağışı ile beyaza bürünen şehir merkezinde adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Beyaza bürünen şehir merkezi havadan görüntülendi.