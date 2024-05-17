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Beyazay'dan farkındalık programı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Beyazay Derneği tarafından düzenlenen bir etkinlikle engelli bireyler bir araya geldi. Levent Düğün Salonunda düzenlenen etkinliğe Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Boz, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Abdullah Kul, Beyaz Ay Tavşanlı Başkanı Arife Daysal ve çok sayıda davetli katıldı.

Düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Ali Kemal Derin tarafından bir engelli gence tekerlekli sandalye hediye edildi. Ayrıca, Bilek Güreşinde engelli kategorisinde sağ ve sol kol Avrupa Şampiyonu Asude Sarı'ya da teşekkür belgesi takdim edildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, engelli bireylerin topluma kazandırılması için her türlü desteğin verilmeye devam edileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ise engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Programda ayrıca Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Boz bir konuşma yaparak her zaman destekçileri olduklarını ifade etti ve mavi kapak kampanyası ile tekerlekli sandalye hediye edildi.

Engelliler haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğinde Ali Güven ve Ahmet Gür birer şiir okudu.