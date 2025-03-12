Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık vatandaşlarla bir araya geldi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık vatandaşlarla bir araya geldi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe esnafını ziyaret ederek öneri ve taleplerini dinledi.

12.03.2025 11:52  Güncelleme: 11:55
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe esnafını ziyaret ederek öneri ve taleplerini dinledi. Çalık daha sonra Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tamer Özdemir'in baba ocağında, Özdemir ailesini evlerinde ziyaret eden Başkan Çalık, şehit ailesi ile birlikte iftar yaptı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Ramazan ayının manevi iklimini ilçe halkıyla birlikte yaşamak ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu Caddesi'ndeki esnafları tek tek gezerek dükkan sahipleriyle görüşen Başkan Çalık, esnafın taleplerini dinledi, Ramazan'a özel iş yoğunluğu olan esnafın ihtiyaçlarına ilişkin notlar aldı. Ziyaretlerde esnafa başarı dileklerini de ileten Başkan Çalık, esnafın sorunları çözmek adına her zaman onların yanında olduklarını belirtti. İftar saatinde ise eşi Zehra Çalık'la birlikte Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tamer Özdemir'in baba ocağında, Özdemir ailesini evlerinde ziyaret eden Başkan Çalık, şehit ailesi ile birlikte iftar sofrasına oturdu. Şehitlerin aziz hatırasını yad eden Başkan Çalık,

"Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak en büyük görevimiz" dedi.

Akşam saatlerinde ise çay sohbetinde vatandaşlarla buluşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, burada da komşularıyla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneğidir diyen Başkan Çalık, "Biz de bu bilinçle esnafımızın ve tüm komşularımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Esnafımızın değerli görüşleri, şehit ailelerimize olan minnetimiz ve vatandaşlarımızla kurduğumuz sıcak ilişkiler, kentimizin ruhunu yansıtıyor. Bu anlamlı günlerde herkesin gönül zenginliğiyle bir araya gelmesinden büyük mutluluk duyuyor, Ramazan'ın getirdiği bereket ve huzurun tüm ilçemize yayılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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