Beylikova'da 2 bin kişiyi buluşturan iftar programı - Son Dakika
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Beylikova'da 2 bin kişiyi buluşturan iftar programı

15.04.2022 11:00
Beylikova'da 2 bin kişiyi buluşturan iftar programı

Beylikova Belediyesi tarafından yeni yapılan kapalı pazar yerinde 2 bin kişiye iftar yemeği verildi.

Beylikova Belediyesi tarafından yeni yapılan kapalı pazar yerinde 2 bin kişiye iftar yemeği verildi.

Beylikova'ya yapılan yeni kapalı pazar yerinde kurulan iftar sofrasına AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve il yönetimi, Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, belediye meclis üyeleri, Ak Parti İlçe Başkanı Serhat Erden, mahalle muhtarları, ilçedeki kamu kurum amirleri, ilçedeki esnaflar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Müftülüğüne bağlı imamların Kuran-ı Kerim okuyarak dualar etmesi ile başlayan programda AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve Belediye Başkanı Özkan Alp, kapalı pazarı dolduran vatandaşların masasını tek tek gezerek onlarla sohbet ettiler.

"Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum"

Yoğun ilgi gösterilen iftar programında Belediye Başkanı Özkan Alp, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak katılan Beylikova halkına teşekkür etti. Başkan Özkan Alp, "Mübarek Ramazan ayı birlik ve beraberliğin, sevginin ve saygının daha üst noktalarda olduğu, paylaşma duygularımızın daha yoğun yaşandığı çok özel ve güzel bir zaman dilimidir. Bu mübarek günler vesilesiyle yüce Allah'tan bu güzel birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Böyle güzel bir zaman diliminde gerçekleştirilen bu davetimize katıldığınız, bu güzel geceyi bizlerle paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Beylikova'da 2 bin kişiyi buluşturan iftar programı
Beylikova'da 2 bin kişiyi buluşturan iftar programı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beylikova'da 2 bin kişiyi buluşturan iftar programı - Son Dakika


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