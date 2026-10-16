Bilal Erdoğan SDÜ\'de iyi insanların cesur olmasını ve çok çalışmasını istedi

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin akademik yıl açılışı ve ödül töreninde, iyi insanların daha fazla çalışması, cesur olması ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin akademik yıl açılışı ve ödül törenine katıldı. Erdoğan, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üretmekle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'de son 23 yılda araştırma bütçelerinin, üniversitelerin sayısının ve kalitesinin arttığını belirterek, uluslararası sıralamalardaki yükselişin ve teknoloji yoğun ihracattaki artışın, üniversitelerin üretime katkısını takip etmek açısından önemli olduğunu dile getirdi.

ÜNİVERSİTELERİN AHLAKLI BİREYLER YETİŞTİRMESİ VURGUSU

Yapay zeka çağında üniversitelerin kendilerini geleceğe hazırlamalarının önemine değinen Erdoğan, akademik çalışmaların ve araştırmaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Üniversitelerin akademisyen yetiştirmeye ve araştırma yapmaya devam etmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bunun yanında ahlaklı bireylerin yetiştirilmesine odaklanılması gerektiğini söyledi. Dünyada yaşanan savaşlara, zulümlere ve gelir dağılımındaki adaletsizliklere değinen Erdoğan, akademik faaliyetlerin daha ahlaklı bireylerin yetişmesine katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Üniversitelerin topluma katkısına ilişkin Isparta'nın yerel değerlerini örnek gösteren Erdoğan, gül ve lavanta üretiminde katma değerin ve verimliliğin artırılması, bu ürünlerin farklı faydalarının araştırılması gerektiğini belirtti. Üniversitenin yeni akademik yılını kutlayan Erdoğan, rektöre, akademisyenlere ve öğrencilere başarılar diledi.

İYİ İNSANLARA ÇALIŞMA VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Konuşmasında İstanbul'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenleri anan Erdoğan, kayıplardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan, iyi insanların daha fazla çalışması, cesur olması ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Kötünün peşinde gidenler maalesef örgütlüler, daha azimliler. 75 bin insanı gözümüzün önünde öldürenler, 30 bin çocuğun kanına girenler acımasızca kötülüklerinde kararlı bir şekilde çalışıyorlar. İyiler de bunun karşısında çaresiz, zayıf, zavallı kendini görürse bu dünya maalesef daha kötüye gitmeye devam edecek. İnşallah üniversitemizin yetiştirdiği evlatlarımız da bu anlayışla iyi ama gayretli olan iyi, iyi ama çalışan iyi, iyi ama ben ne yapabilirim ki demeyen iyi çocuklarımız buralardan yetişsin" sözleriyle gençlere seslendi. Üniversiteden yetişen gençlerin gayret gösteren, sorumluluk alan ve karşılaştıkları sorunlar karşısında harekete geçen bireyler olması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, mazlumların zulümden kurtulduğu ve Türkiye'nin dünyadaki sorunların çözümüne öncülük ettiği bir gelecek temennisinde bulundu.