Bilecik sahura daha renkli kalkıyor - Son Dakika
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Bilecik sahura daha renkli kalkıyor

13.04.2022 11:21
Bilecik sahura daha renkli kalkıyor

Bilecik'te 'Maraz Ali' lakaplı genç davulcu kendine has tarzı ile vatandaşları sahura kaldırırken, ortaya renkli görüntüler çıkartıyor.

Bilecik'te 'Maraz Ali' lakaplı genç davulcu kendine has tarzı ile vatandaşları sahura kaldırırken, ortaya renkli görüntüler çıkartıyor.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte davulcular da hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Bilecik'te 21 yaşındaki Ali Kabasakal isimli davulcu ve arkadaşı aynı yaştaki Turhan Bay sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırıyor. Genç davulcular söyledikleri ilahi ve manilerin yanı sıra çaldıkları davul ile görenler tarafından ilgi ile karşılanıyor. Kendine has tarzı ve yanık sesi ile yüzlerde tebessüm oluşturan davulcu Ali Kabasakal, çektiği videoları sosyal medya hesabına yüklerken, bu videoları binlerce kişi beğeniyor. - BİLECİK

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Kabasakal, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik sahura daha renkli kalkıyor - Son Dakika


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