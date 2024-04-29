Bilecik\'te bir bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

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Bilecik'te gece saatlerinde bir bağ evinde çıkan yangını söndürdü.

Bilecik merkeze bağlı Selöz Köyü Çiftlik alanı mevkiinde Mustafa Yanık'a ait olduğu belirlenen bağ evindeki yangın ihbarına giden İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangının çevreye yayılmasını önleyen ekipler, bir süre soğutma çalışması yaptı.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlatırken, çıkış nedeni hakkında araştırma yapılıyor. - BİLECİK