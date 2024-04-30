Bilecik'te devrilen kamyonet alev aldı - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te devrilen kamyonet alev aldı

Bilecik'te seyir halinde devrilen kamyonet bir anda alev alırken, yangın korku dolu gözlerle izlendi. Sabah saatlerinde, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Hilmi Mercimekoğlu Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 AKK 819 plakalı araç, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası araç bir anda alev alan araç, itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

30.04.2024 00:35
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Bilecik'te devrilen kamyonet alev aldı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde devrilen kamyonet bir anda alev alırken, yangın korku dolu gözlerle izlendi.

Alınan bilgilere göre; Sabah saatlerinde, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Hilmi Mercimekoğlu Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 AKK 819 plakalı araç, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası araç bir anda alev alan araç, itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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