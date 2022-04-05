Aydınlı vatandaşlar Büyükşehir'in iftar sofralarında buluştu - Son Dakika

Aydınlı vatandaşlar Büyükşehir'in iftar sofralarında buluştu

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu geleneksel iftar sofraları, binlerce Aydınlıyı bir araya getiriyor. İftar programına katılan Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımız ile bir arada olmak ve gönül sofralarını paylaşmak mutluluk veriyor" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu geleneksel iftar sofraları, kentin 17 ilçesinde binlerce vatandaşı bir araya getiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yemekhanesinde hazırlanan lezzetli iftar yemekleri, kentin farklı noktalarda kurulan bereketli iftar sofralarıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.

Başkan Çerçioğlu; "Gönül sofralarını paylaşmak mutluluk veriyor"

Ramazan ruhunun en güzel şekilde yaşatıldığı iftar programlarının önemine vurgu yapan ve vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Pandemi nedeniyle kuramadığımız iftar sofralarına yeniden dönmek gerçekten güzel bir duygu. Vatandaşlarımız ile bir arada olmak ve gönül sofralarını paylaşmak mutluluk veriyor. Ramazan ayı boyunca her ilçemizde, birlik ve beraberliği yansıtan bu sofralarımızı kuracağız. Ramazan ayının tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur, hayır ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösteriyor

Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan ve özlemle beklenen Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı boyunca bereketli sofralarını vatandaşlar için kurulacak. Birlikteliğin verdiği samimiyet ile kurulan sofralar Aydınlıların ilgisi ise oldukça yoğun. Eski günlere yeniden döndükleri için mutlu olduğunu belirten Erol İnce, "Vatandaş sıkıntıdan zor çıkıyor, yapıldığı için Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz. Yapılması gereken hizmet, bu bir kaynaşma, millet bunu özledi" dedi.

İftara katılan öğrencilerden Ali Usta, "Birlik ve beraberlik açısından önemli bir organizasyon, pandemi nedeniyle insanlar biraz uzak kaldılar. Hazırlayanlara teşekkür ederiz, Özlem Başkan iyi ki var." şeklinde konuştu.

Uzun bir aradan sonra bir araya geldikleri için sevinçli olduğunu ifade eden Gülgün Tozan, "Çok mutlu hissediyorum. Arkadaşlarımla olmak için, ayakların ağrıyor ama yavaş yavaş geldim" ifadelerini kullandı.