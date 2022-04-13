Bir şehir sessizliğe büründü: Balkan soğukları vatandaşı eve kapattı - Son Dakika
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Bir şehir sessizliğe büründü: Balkan soğukları vatandaşı eve kapattı

13.04.2022 00:58
Bir şehir sessizliğe büründü: Balkan soğukları vatandaşı eve kapattı

Tekirdağ'da bir gün arayla çekilen görüntüler, görenleri hayrete düşürdü.

Tekirdağ'da bir gün arayla çekilen görüntüler, görenleri hayrete düşürdü. Bir gün önce çay bahçelerinde oturacak yer bulunmazken, bugün sandalyeler boş kaldı. Vatandaşların akın ettiği sahil bandında deyim yerindeyse in cin top oynadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir gün arayla çekilen görüntüler korku filmlerini aratmadı. Soğuk havanın etkisiyle boşalan sahil şeridinde çekilen iki ayrı görüntü, terk edilmiş şehir görüntüsünü andırdı. Hava sıcaklıklarının 15 derece kadar azaldığı ilçede sahil yürüyüş alanları boşalırken, bir önceki gün oturulacak yer bulunmayan çay bahçeleri sessizliğe büründü.

Hafta sonuna kadar havaların mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Tekirdağ'da, hafta başında yurda balkanlardan giriş yapan soğuk hava dalgasının etkileri gözle görülür şekilde hissediliyor. Olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği Tekirdağ'da hava sıcaklığı gündüz 6 dereceye kadar düştü. Kentin yüksek kesimlere kar yağarken, şehir merkezinde hissedilen soğuk havanın etkisiyle sahiller boş kaldı. Düne kadar vatandaşların iftar sonrası yürüyüş yaptıkları sahil bandı boşalırken, oturulacak yer bulunmayan çay bahçelerinde gözler müşterileri aradı. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bir şehir sessizliğe büründü: Balkan soğukları vatandaşı eve kapattı - Son Dakika


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