Bisiklet Bakımının Önemi - Son Dakika
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Bisiklet Bakımının Önemi

Bisiklet Bakımının Önemi

Havaların ısınmasıyla artan bisiklet kullanımı, düzenli bakımın önemini arttırıyor.

20.05.2025 09:38
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Havaların ısınmasıyla birlikte bisikletin kullanımı artarken, depolardan çıkan bisikletler bakımı yapılmadığı zaman kazalara sebep olabiliyor. 6 ayda bir periyodik bakımlarının yapılması hem sürüş hem de güvenlik açısından önem taşıyor.

Bisiklet kullanıcıları için güvenlik ve sürüş konforunun korunması amacıyla düzenli bakım büyük önem taşıyor. Ustalar, bisikletlerin altı ayda bir yapılacak periyodik bakımlarının, sürüş güvenliği, konfor ve parça ömrü açısından kritik olduğunu belirtiyor. İhmal edilen fren ayarları, ayarı yapılmayan tekerlekler veya yağlanmamış parçalar, trafikte ciddi kazalara yol açabiliyor. Özellikle kış aylarında kullanılmayan bisikletlerin, korozyona karşı korunması için uygun şekilde muhafaza edilmesi de tavsiye ediliyor.

"Kullanıcılara hem daha konforlu hem de daha güvenli bir sürüş sağlamış oluyoruz"

Havaların ısınmasıyla beraber bisiklet kullanımına olan yoğun ilgiden dolayı bisikletlerin hem verim hem performans hem de güvenlik açısından bakımlarının yapılması gerektiğini belirten bisiklet bakım ve tamir ustası Mustafa Aka, "Bu bakımlar 6 aylık periyodik zamanlar şeklinde yapılır. 6 ayda bir periyodik bakım yaptırılması hem bisiklet parçalarının korunması hem güvenlik hem de sürüş konforu açısından önemli. Müşterilerin 6 aylık bakımlara geldikleri zaman ön ve arka tekerleklerin akort ayarları, bisiklette bulunan toplam 4 tane haznenin yağlanması, eski yağlarını temizleyip yeniden yağlanması, sorun varsa giderilmesi, fren ayarları ve vites ayarı olarak komple bakıma alıyoruz. Kullanıcılara hem daha konforlu hem de daha güvenlikli bir sürüş sağlamış oluyoruz. Korozyon oluşur, aşınan metaller olur. Metallerdeki aşınma da güvenlik açısından çok önemli. Aşınan metaller, sürücün güvenliğini tehlikeye sokar. Bugün tutmayan bir fren, sürücü için her zaman risktir ya da doğru dönmeyen bir tekerlek, düşmesine sebep olabilir. Bu bakımların ihmal edilmemesi şart" dedi.

Mustafa Aka şöyle devam etti: "Kışın kullanılmadığı zaman, özellikle kromajlı kısımları çok ince bir yağ tabakasıyla kaplayıp bisikleti nem görmeyecek kapalı bir ortamda muhafaza etmek gerekir ki yaza kadar korozyon, aşınma gibi herhangi bir zarar olmaması için. Bakım yapılmadığı zaman hem güvenlik açısından problem olur hem de bisikletin işleyişi, parçaların ömür süresi kısalmış olur. İkincisi, bakım yapılmadığı zaman bisikletten yeterli performans almayınca insanlar da bu durumdan hoşnut olmuyor. Çünkü bazen ulaşım, bazen spor, bazen de gezi amaçlı kullanıldığı için en optimum verim almak adına bakım yapılmasını mutlaka tavsiye ediyoruz."

"Freni tutmayan bir bisiklet, ölümlü bir kazaya karışabilir"

Normalde bir motor araç bakım istediği gibi bisikletin de aynı şekilde bakım istediğini ifade eden Aka, "Bugün freni olmayan bir bisikleti başka şekilde durdurmaya çalışmak ya da bisikletin işleyişine aykırı hareketlerle trafiği tehlikeye sokmak hem trafik açısından hem de sürücün can güvenliği açısından sıkıntı çıkarmaktadır. Bu açıdan bisiklet de aynı diğer vasıtalar gibi mutlaka periyodik bakıma girmeli, sürüş önlemleri ve güvenlik önlemleri alıp ondan sonra trafiğe çıkılmalıdır. Bugün freni tutmayan bir bisiklet ölümlü bir kazaya karışabilir. O yüzden bu tip olaylarda özellikle can güvenliği açısından bakıma çok dikkat etmek gerekiyor. Diğer motorlu vasıtalar gibi bisikletin bakımı çok pahalı bir bakım değil. Daha basit yapılır, daha az maliyette olur. O yüzden bunun bakımından kaçınmamak lazım. Koruyucu ekipmanlar şart özellikle kask, yaralanmalı kazalarda çok faydalı bir aksesuar. Özellikle çocuklarda diz ve dirseklik kullanımını da tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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