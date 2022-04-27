Bisiklet Vadisi'nde anlamlı etkinlik - Son Dakika
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Bisiklet Vadisi'nde anlamlı etkinlik

27.04.2022 10:22
Bisiklet Vadisi'nde anlamlı etkinlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen kan bağışı organizasyonu, yoğun katılımla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen kan bağışı organizasyonu, yoğun katılımla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen kan bağışı organizasyonu yoğun katılımla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirildi. Kızılay Sakarya Şubesi, Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ve Camili Mahalle Muhtarlığı birlikteliğiyle düzenlenen organizasyona ev sahipliği yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kan bağışı için katılım gösteren tüm gönüllü ve vatandaşlara iftar programı düzenledi. Yoğun katılımla süren organizasyona vatandaşların ilgisi sahura kadar devam etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edileceği vurgulanarak, "Bilindiği gibi Avrupa'nın en büyük bisiklet tesislerinden biri olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ve dünya şampiyonalarında bisiklet sporcusuna ve sporseverlere ev sahipliği yaptı. Sakarya'yı bir marka haline getiren bu proje, 2022 Ağustos ayı itibariyle yapılacak olan uluslararası bisiklet yarışmalarında da etkin bir rol oynayacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak insana dair birçok alanda sürdürdüğümüz hassasiyetimizi, gönüllülük esasına dayanan bu tarz etkinliklerde de sürdürmeye devam edecektir" denildi. - SAKARYA

Bisiklet Vadisi'nde anlamlı etkinlik
Bisiklet Vadisi'nde anlamlı etkinlik
Bisiklet Vadisi'nde anlamlı etkinlik

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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