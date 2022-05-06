Bisikletle Ağrı Dağı'nın Çevresinde Tam Tur Atacaklar - Son Dakika
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Bisikletle Ağrı Dağı'nın Çevresinde Tam Tur Atacaklar

06.05.2022 14:05

Iğdır Akud Doğa Sporları Kulübü ve Tebriz Safran Bisiklet Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği Ağrı Dağı çevresinde tam tur etkinliğine, İran’ın Tebriz şehrinden 43 bisikletçi katıldı. Tebriz’den yola çıkan bisikletçiler, Iğdır’dan sonra Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne geçecek. Grup, Nahçıvan’dan sonra İran Culfa Sınır Kapısı’ndan geçiş yaparak Ağrı Dağı turunu tamamlayacak.

Iğdır Akud Doğa Sporları Kulübü ve Tebriz Safran Bisiklet Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Ağrı Dağı çevresinde tam tur etkinliğine, İran'ın Tebriz şehrinden 43 bisikletçi katıldı. Tebriz'den yola çıkan bisikletçiler, Iğdır'dan sonra Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne geçecek. Grup, Nahçıvan'dan sonra İran Culfa Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Ağrı Dağı turunu tamamlayacak.

Iğdır Akud Doğa Sporları Kulübu ve Tebriz Safran Bisiklet Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Ağrı Dağı çevresi tam tur etkinliği başladı. Tebriz Safran Bisiklet Kulübü Başkanı Ali Mirze, "Tebriz'den yola çıktık, çeşitli görevlerde olan 43 kişi ile pedal çevirdik. Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Iğdır'a geldik. Buradan da Nahçıvan'a geçeceğiz. Oradan da tekrar İran'a 5 gün sürecek olan gezimiz de Ağrı Dağı'nın etrafında tam bir tur atmış olacağız. Güzel ve zevkli geçiyor" dedi.

"İNSANLARA BİSİKLETİ SEVDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Bisikletle Tebriz'den yaklaşık 400 kilometre yol yapan sporcular, "Bisiklet kullanmak çok güzel, İran'da çeşitli yerlere turlar düzenliyoruz. İlk defa Türkiye ve Nahçıvan'a tur yapıyoruz. Çok güzel bir program, bisiklet kulübü olarak insanlara bisikleti sevdirmeyi amaçlıyoruz. Üç ülkede bisiklet sürmek çok zevkli" dedi.

Iğdır Akud Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ümit Sönmez ise, "İskender Iğdır dağcılık olarak 4 yıldır bisiklet kulübü olarak bütün köylere gidip etkin olmaya çalışıyoruz. Bugün de İran'dan Tebriz'den bisikletçiler geldi, onlarla ilgileniyoruz. İran, Iğdır, Nahçıvan etrafında tur atarak tekrar İran'a dönecekler böylece Ağrı Dağı etrafında turu tamamlayacaklar" şeklinde konuştu.

Bisikletle Ağrı Dağı'nın Çevresinde Tam Tur Atacaklar
Bisikletle Ağrı Dağı'nın Çevresinde Tam Tur Atacaklar
Bisikletle Ağrı Dağı'nın Çevresinde Tam Tur Atacaklar
Bisikletle Ağrı Dağı'nın Çevresinde Tam Tur Atacaklar
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Ağrı Dağı, Bisiklet, Tebriz, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Bisikletle Ağrı Dağı'nın Çevresinde Tam Tur Atacaklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bisikletle Ağrı Dağı'nın Çevresinde Tam Tur Atacaklar - Son Dakika
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