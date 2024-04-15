Bisikletli çocuk ticari araca çarptı - Son Dakika
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Yerel

Bisikletli çocuk ticari araca çarptı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir bisikletli çocuk, karşıdan karşıya geçmek isterken hafif ticari araca çarptı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

15.04.2024 18:35
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Bisikletli çocuk ticari araca çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada bisikletli çocuk yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde hemzemin geçidin üst kısmında meydana geldi. İddiaya göre; 8 yaşındaki E.E. adlı bisikletli çocuk, karşıdan karşıya geçmek isterken Ü.T. sevk ve idaresindeki hafif ticari araca yandan çarptı. Aracın lastik kısmına çarpan bisikletli çocuk yaralandı.

Şans eseri olay yerinden geçen 112 sağlık ekiplerince müdahale edilen talihsiz çocuk, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, olay anları ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Bisikletli çocuk ticari araca çarptı
Kaynak: İHA

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