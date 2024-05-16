Bitlis'te Engelliler Haftası kapsamında özel ihtiyaçlı gençler bir günlüğüne askerlik yaptı - Son Dakika
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Bitlis'te Engelliler Haftası kapsamında özel ihtiyaçlı gençler bir günlüğüne askerlik yaptı

Bitlis\'te Engelliler Haftası kapsamında özel ihtiyaçlı gençler bir günlüğüne askerlik yaptı

Bitlis'te 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen törende özel ihtiyaçlı gençler bir günlüğüne asker olarak yemin edip terhis belgesi aldılar. Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu da törene katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu.

16.05.2024 19:03
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Bitlis'te 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle özel ihtiyaçlı gençler bir günlüğüne asker olarak yemin edip o gururu yaşadılar.

İl Jandarma Komutanlığı önünden düzenlenen törende bir günlüğüne asker olan özel ihtiyaçlı gençler askerliklerini tamamlayıp terhis belgesi aldılar. Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Engelliler Haftası kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda temsili olarak bir günlük askerlik yapan özel bireylerin yemin törenine katılarak, özel ihtiyaçlı gençlerin heyecanları ve sevinçlerine ortak oldular.

Terhis belgelerini alan engelli gençler, bir günlük eğitim alarak Türk milleti için kutsal sayılan askerlik görevini yerine getirmenin haklı gururunu yaşadılar. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te Engelliler Haftası kapsamında özel ihtiyaçlı gençler bir günlüğüne askerlik yaptı - Son Dakika

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