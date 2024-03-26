Bitlis\'te Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Açılmaya Devam Ediyor

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Bitlis'te İl Özel İdaresi ekiplerinin kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Bitlis'te dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise bir gün ara verilmişti. Sabah saatlerinde İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için hummalı bir mücadele veriyor. 10 şantiye, 60 kar temizleme aracı ve 80 personelle kapanan yolları açan İl Özel İdare Ekipleri, yer yer yolda kalan vatandaşları da kurtardı. Kara batan askeri aracı da kurtaran ekipler, kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - BİTLİS