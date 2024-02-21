Bitlisli hakeme doğum günü sürprizi

BİTLİS (İHA) – Iğdır'da düzenlenen Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonasında görev alan Bitlisli hakem, maçın başlama zilini beklerken yapılan doğum günü sürpriziyle büyük mutluluk yaşadı.
6-9 Şubat tarihinde Iğdır'da 10 ilden 150 sporcunun katılımıyla Muay Thai Minik, Yıldız, Alt genç, Üst Genç, U23 ve Elitler Bay-Bayan Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası düzenlendi. Maçları yönetmek için görevlendirilen Bitlis'in Tatvan ilçesinden katılan Süleyman Yalçın isimli bölge hakemi, maç zilini beklerken doğum günü şarkısıyla bir anda büyük mutluluk yaşadı. Doğum günü pastasıyla ringe giren arkadaşlarının elindeki pastanın üzerinde bulunan mumu üfleyen Yalçın'ın mutluluğu ise cep telefonuyla kaydedildi.
Maç zili yerine doğum günü şarkısı çaldığını ve oldukça şaşırdığını söyleyen Süleyman Yalçın, "Iğdır ilinde yapılan Muay Thai Bölge Şampiyonasında hakemdim. Maçı yönetirken bir anda hoca arkadaşlarımızın sürpriziyle karşılaştım. Maç sırasında bir anda doğum günü sürprizi yaptılar. Ringlerde görülmeyen bir sürprizdi. Gerçekten çok duygulandım, hoca arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS
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