Bitlisli hakeme doğum günü sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bitlisli hakeme doğum günü sürprizi

Bitlisli hakeme doğum günü sürprizi

Iğdır'da düzenlenen Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonasında görev alan Bitlisli hakem, maçın başlama zilini beklerken yapılan doğum günü sürpriziyle büyük mutluluk yaşadı. Maçı yönetirken arkadaşları tarafından doğum günü pastasıyla ringe çağrılan hakem, mumu üfleyerek sürprizin tadını çıkardı.

21.02.2024 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİTLİS (İHA) – Iğdır'da düzenlenen Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonasında görev alan Bitlisli hakem, maçın başlama zilini beklerken yapılan doğum günü sürpriziyle büyük mutluluk yaşadı.

6-9 Şubat tarihinde Iğdır'da 10 ilden 150 sporcunun katılımıyla Muay Thai Minik, Yıldız, Alt genç, Üst Genç, U23 ve Elitler Bay-Bayan Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası düzenlendi. Maçları yönetmek için görevlendirilen Bitlis'in Tatvan ilçesinden katılan Süleyman Yalçın isimli bölge hakemi, maç zilini beklerken doğum günü şarkısıyla bir anda büyük mutluluk yaşadı. Doğum günü pastasıyla ringe giren arkadaşlarının elindeki pastanın üzerinde bulunan mumu üfleyen Yalçın'ın mutluluğu ise cep telefonuyla kaydedildi.

Maç zili yerine doğum günü şarkısı çaldığını ve oldukça şaşırdığını söyleyen Süleyman Yalçın, "Iğdır ilinde yapılan Muay Thai Bölge Şampiyonasında hakemdim. Maçı yönetirken bir anda hoca arkadaşlarımızın sürpriziyle karşılaştım. Maç sırasında bir anda doğum günü sürprizi yaptılar. Ringlerde görülmeyen bir sürprizdi. Gerçekten çok duygulandım, hoca arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu, Muay Thai, Bitlis, Iğdır, Yerel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlisli hakeme doğum günü sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:34:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlisli hakeme doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement