BMW, ABD'de 720 binden fazla aracı geri çağırdı

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Alman otomobil üreticisi BMW, ABD'de kısa devre endişesiyle 720 binden fazla aracı geri çağırdı.

Alman otomobil üreticisi BMW, kısa devre endişesiyle ABD'de 720 bin 796 aracı geri çağırdı. ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), söz konusu araçlarda su pompası üzerinde yanlış kapatılmış bir elektrik konektörünün suya maruz kalabileceği ve kısa devre yapabileceğini açıkladı. NHTSA, bayilerin su pompasını ve konektörü gerektiği gibi inceleyip değiştireceğini ve ücretsiz olarak koruyucu bir kalkan takacağını aktardı.

Geri çağırılan modeller arasında, X1 ve X5 dahil olmak üzere bazı crossoverlar ile bazı 5 serisi sedanların da yer aldığı ifade edildi. - WASHINGTON