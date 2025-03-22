Boğazlıyan'da Tır Kurtarıldı

Boğazlıyan'da mahsur kalan tır kurtarıldı

YOZGAT - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde mahsur kalan tırın yardımına Jandarma koştu.

Boğazlıyan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, Dereçepni Köyü mevkiinde, seyahat halindeki tır yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak kara saplandı. Tır sürücüsünün 112'den yardım talebinde bulunması üzerine Boğazlıyan Jandarma Komutanlığı ekipleri tırı mahsur kaldığı yerden kurtardı.