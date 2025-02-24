Artvin'in Borçka ilçesinde karla kaplanan cadde ve sokaklarda bir grup genç, araçlarının arkasına bağladıkları branda ile doyasıya eğlendi.
Artvin'in Borçka ilçesinde bir grup genç, karla kaplı yolda arazili araçlarının arkasına bağladıkları brandayla eğlenceli anlar yaşadı. Gençler, aracın hızla ilerlemesiyle birlikte cadde ve sokaklarda brandanın içinde kayarak kış macerası yaşadı. - ARTVİN
Son Dakika › Yerel › Borçka'da Kış Eğlencesi - Son Dakika
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