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Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, projelerini açıkladı - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, projelerini açıkladı

Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, Barbaros Mahallesi'nde hemşerileriyle buluşarak aile bütçesi üzerindeki yükü hafifletecek projelerini açıkladı. Temiz, toplumsal fayda gözetmek ve çağı yakalayan e-belediyecilik hizmetleri sunmak gibi temel ilkelerini vurguladı. Ayrıca, ekonomik krizin etkilerini azaltmak için ucuz ve sağlıklı gıda temini, kreşler ve istihdam alanları gibi projeleri hayata geçireceğini söyledi.

Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, projelerini açıkladı
10.01.2024 - 14:55,
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Saha çalışmalarına Çamdibi'nde devam eden Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, Barbaros Mahallesi'nde hemşerileriyle buluştu; aile bütçesi üzerindeki yükü hafifletecek projelerini sıraladı. Temiz, temel ve değişmez ilkelerinin her alanda toplumsal fayda gözetmek olacağının altını çizdi.

"ÇAĞI YAKALAYAN E-BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ"

Çoğulcu demokrasiyi ve katılımcılığı esas alan yerel yönetim anlayışı sergileyeceklerini ifade ederek sözlerine başlayan Temiz, "Halkımızın isteklerine, taleplerine, beklentilerine göre yatırımlarımızı şekillendirecek; meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin görüşünü alacak; ortaya koyduğumuz vizyonla, yurttaşlarımızın beklentileriyle, doğru ve verimli kullanacağımız bütçe yapımızla kentimizin çehresini değiştireceğiz. Bir arada huzurlu yaşamın güvencesi olacak, yurttaşlarımıza eşit hizmet sunarak, adil, tarafsız ve etkin belediyeciliği Bornova'mızın tüm mahallelerine yayacağız. Halkın yararını gözeten sürdürülebilir proje ve çalışmalarla, Bornova'mızdaki tüm toplum kesimleriyle birlikte uzlaşı içerisinde katma değeri yüksek, istihdam yaratan, yenilikçi projeleri hayata geçireceğiz. Çağı yakalayan E-belediyecilik hizmetlerimizi gerekli her alanda yaygınlaştıracağız. Temel ve değişmez ilkemiz her alanda toplumsal fayda gözetmek olacak" dedi.

"BORNOVA'MIZA ALIN TERİ SÖZÜ VERİYORUM"

Her geçen gün derinleşen ekonomik krizin yarattığı olumsuzluklara dikkat çekerek sözlerine devam eden Temiz, "Kamusal kaynakları, halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanmak sosyal demokrat belediyeciliğin en önemli ilkelerinin başında gelir. Sosyal demokrat belediyecilik, tüketimde halkı ezdirmeyen çözümleri üreten gelenektir. CHP'li belediyeler bünyesinde hizmet veren yerel yönetim marketlerini yaygınlaştıracağız. Halka ucuz ve sağlıklı gıdayı, gıda strateji belgemizle, güvenli tedarik zincirleriyle ve sayısını arttıracağımız üretici pazarlarıyla sağlayacağız. Aile bütçesi üzerindeki yükü hafifletecek projelerimizi ivedilikle hayata geçirecek, sağlıklı gıda gibi gündelik hayatta ihtiyaç duyulan tüm alanlarda daha kaliteli hizmeti, daha düşük fiyata sağlamak için sorumluluk alacağız. Açacağımız kreşlerle, yurtlarla, gündüz yaşam evleriyle, bütçe dostu kafelerle hem önemli bir toplumsal ihtiyaca cevap verecek hem de istihdam alanları yaratacağız. Bornova'mıza alın teri sözü veriyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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Yerel yönetim, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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