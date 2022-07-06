Bornova'da Kınalı Bamya Hasadı - Son Dakika
Üye Girişi

Bornova'da Kınalı Bamya Hasadı

06.07.2022 09:46

Bornova Belediyesi’nin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yaptığı Coğrafi İşaret Tescilli ürünlerinden olan Bornova Kınalı Bamyası’nda hasat başladı. Belediyenin desteği ve Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından satın alma garantisi ile üretilen bamyalar, Bornova Belediyesi’nin Yakaköy’de oluşturduğu Doğal Tarım Çiftliği’nde ve Gökdere Mahallesinde bulunan araziden toplandı.

Bornova Belediyesi'nin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yaptığı Coğrafi İşaret Tescilli ürünlerinden olan Bornova Kınalı Bamyası'nda hasat başladı. Belediyenin desteği ve Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından satın alma garantisi ile üretilen bamyalar, Bornova Belediyesi'nin Yakaköy'de oluşturduğu Doğal Tarım Çiftliği'nde ve Gökdere Mahallesinde bulunan araziden toplandı.

Bornova'nın en önemli geleneksel ürünlerinden olan ve Anadolu topraklarının en eski tohumlarına sahip Bornova Kınalı Bamyası, Bornova Belediyesi'nin üretip, dağıtımı yaptığı tohumlarla yetiştirildi. Yakaköy'de 20 dönümlük arazi içinde bulunan Doğal Tarım Çiftliği'nde yetişen bamyaların hasadını, doğal tarım gönülleri yaptı.

YORUMLAR
500
Kara yollarında durum Kara yollarında durum Altınordu'da Safa imzaladı Altınordu'da Safa imzaladı
Kaynak: ANKA

Kınalı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bornova'da Kınalı Bamya Hasadı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
09:57 Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı
09:56 Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
09:50 Kobradan bile zehirli olan ölümcül deniz yılanının tedavisi sadece bir ülkede yapılıyor
09:40 Arnavutköy'de meydan muhaberesi! Düşman aileler arasında çıkan kavgada balta bile kullanıldı
09:32 Haftalık maaşı çok konuşulmuştu! Haaland'ın sözleşme detayı dikkat çekti
09:31 OPEC Genel Sekreteri yaşamını yitirdi
09:31 Polis ve mahallelinin köşe bucak aradığı şüpheli otların arasında saklanırken bulundu
09:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Güçlü duygulara alerjisi olan kadın, çok üzülürse ölümün kıyısına geliyor
09:23 TFF Başkanı Büyükekşi'den önemli açıklama: Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz
09:16 Öfkesi dinmeyen Coşkun Sabah, arasının kötü olduğu Ahmet Selçuk İlkan'a veryansın etti: Haddini bilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 10:02:55. #1.12#
SON DAKİKA: Bornova'da Kınalı Bamya Hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement