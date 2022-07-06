Bornova'da Kınalı Bamya Hasadı

Bornova Belediyesi'nin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yaptığı Coğrafi İşaret Tescilli ürünlerinden olan Bornova Kınalı Bamyası'nda hasat başladı. Belediyenin desteği ve Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından satın alma garantisi ile üretilen bamyalar, Bornova Belediyesi'nin Yakaköy'de oluşturduğu Doğal Tarım Çiftliği'nde ve Gökdere Mahallesinde bulunan araziden toplandı.

Bornova'nın en önemli geleneksel ürünlerinden olan ve Anadolu topraklarının en eski tohumlarına sahip Bornova Kınalı Bamyası, Bornova Belediyesi'nin üretip, dağıtımı yaptığı tohumlarla yetiştirildi. Yakaköy'de 20 dönümlük arazi içinde bulunan Doğal Tarım Çiftliği'nde yetişen bamyaların hasadını, doğal tarım gönülleri yaptı.

BELEDİYE'YE TEŞEKKÜR

Bornova Belediyesi'nin desteği ile yetiştirilen Bornova Kınalı Bamyası'nı üreticiden alma garantisi verdiklerini belirten Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Göksel Eralp, "İlçemizin Coğrafi İşaret Tescilli ürünlerinden olan kınalı bamyanın satışını yaparak değerlenmesini sağlamak ve geleneksel ürünlerimizi yaşatmak için üreticilerimize destek veriyoruz. Tarım alanında yaptığı çalışmalarla her zaman üreticinin yanında olan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve katkı koyan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Gökdere Mahallesi'nde bamya üretimi yapan Mahalle Muhtarı Atanan Budak ise "Bornova Belediyesi yetiştirmek için tohum, su ve gübre gibi destek verirken, her aşamada da yanımızda oluyor. Bizde işçiliğimiz yaparak, hem tohumluk hem de yemeklik olmak üzere üretim yapıyoruz. Her zaman üreticinin yanında olan belediyemize ve Başkanımız Mustafa İduğ'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

"ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ"

Sürdürülebilir tarım ve yerel üreticinin desteklenmesi için aralıksız çalıştıklarını vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bornova Belediyesi olarak Coğrafi İşaret Tescili aldığımız Kınalı Bornova Bamyası'nın daha çok üretilmesini sağlıyoruz. Kooperatif aracılığıyla da satın alma garantisi veriyoruz. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğinin önemi pandemi döneminde bir kez daha ortaya çıktı. Bu bilinçle üreticinin yanında yer alıyoruz" dedi.