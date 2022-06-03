Bornova Şehir Stadı Yenileniyor

Spor alanında yaptığı yatırımları sürdüren Bornova Belediyesi, Yusuf Tırpancı Sahası'nın ardından ilçenin simgelerinden olan Bornova Şehir Stadı'nı da yeniliyor.

İlk etapta stadın batı cephesindeki tribünler yıkılarak ikinci bir antrenman sahası oluşturulurken, ana sahanın zemini yenilendi ve skorboard değiştirildi. İkinci etapta ise tribün ve soyunma odaları yenilenmesi ve hakem ve oyuncular için ek alanlar oluşturulması bulunuyor.

Yeni sahayı yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, penaltı vuruşu da yaptı.

BAŞKAN İDUĞ, SÖZÜNÜ TUTTU

Aday olduğu zaman Bornova'daki amatör futbolculara profesyonel stat sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Mustafa İduğ, "Yeni spor alanları oluştururken, mevcutlarda da iyileştiriyoruz. Amatör kulüplerimizin kullanımı için sahalarımızı profesyonel standartlara taşıyoruz. Baştan aşağı yenilediğimiz Yusuf Tırpancı Sahası ile başladığımız çalışmaları Şehir Stadı ile sürdürüyoruz. Ardından da Doğanlar ve Tatlı Mustafa (TAÇ Sanayi) sahalarında çalışmalar yapacağız" dedi.

ANTRENMAN SAHASI

Sahaların uzun yıllardır değiştirilmediklerine vurgu yapan Başkan İduğ, "Şehir stadımız önemli bir tarihe tanıklık eden 50 yıllık bir stad. Bornova'da 54 amatör spor kulübü var. Bunların 8'i antrenmanlarını bu sahada yapıyor. Müsabaka yapılabilecek ölçülerde olan antrenman sahaları sıkıntı yaratıyor. Biz de bundan yola çıkarak, sahanın batı bölgesinde bulunan ve kullanılmayan tribününü kaldırdık. O alana da bir antrenman sahası yapacağız" diyerek bilgi verdi.