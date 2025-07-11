Bozdoğan'da Gıda Denetimleri - Son Dakika
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Bozdoğan'da Gıda Denetimleri

Bozdoğan\'da Gıda Denetimleri
11.07.2025 13:08
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Bozdoğan'da dondurma ve tatlı işletmelerine eş zamanlı gıda güvenliği denetimleri yapıldı.

Bozdoğan'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün talimatıyla, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında dondurma ve tatlı satışı yapan işletmelere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

İlçede faaliyet gösteren tatlıcılar ve dondurmacılar, hijyen şartları, ürün saklama şartları, işletme belgeleri ve çalışan hijyeni gibi pek çok kriter açısından kontrol edildi. Denetimlerde gıda güvenliği ve halk sağlığını korumaya yönelik titizlikle incelemeler yapıldı.

Yetkililer, benzer denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşların da karşılaştıkları olumsuz durumları bildirmeleri çağrısında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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