Bozdoğan\'da Kadına Yönelik Şiddet Protestosu

Bozdoğan'da dün akşam saatlerinde 35 yaşındaki Meltem Menteşe'nin başından vurulmuş olarak bulunmasıyla ilgili Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel bir açıklama yaptı. Başkan Özel, bir kadının hunharca öldürülmesinin toplum olarak hepimizin yüreğinde derin bir yara açtığını belirtti.

Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesinin olamayacağını ve asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Başkan Özel, "Bizler, kadınların hayatlarının kıymetli olduğunun bilincindeyiz ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmeye, bu uğurda ses yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Hayatını kaybeden Meltem Menteşeli'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dileyen Başkan Özel, toplumun tüm kesimlerini bu tür olaylara karşı duyarlı olmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırdı.

Bu acı olayın bir daha yaşanmaması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirten Başkan Özel, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti. - AYDIN