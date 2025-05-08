Bozdoğan MYO\'da Afet Yönetimi ve İlk Yardım Eğitimi Düzenlendi

Bozdoğan Meslek Yüksekokulunda (MYO) 'Afet Yönetimi, Deprem ve İlk Yardım Eğitimi' gerçekleştirildi.

Eğitim; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Yıldıray Topaloğlu, Afet ve İlk Yardım Eğitmeni Uzay Tok, Nazilli Belediyesi Afet ve Acil Durum Ekibi (NAFAD) Üyesi Serkan Uzkut tarafından verildi. Programda, afet öncesi planlama, kriz anında doğru karar verme ve acil durumlarda uygulanabilecek ilk yardım müdahaleleri ele alındı. Öğrenciler, uygulamalı anlatımlarla afet anında nasıl davranmaları gerektiğini öğrenme fırsatı buldu. İlk yardım teknikleri, yaşam üçgeni oluşturma ve afet çantası hazırlama gibi konular ilgiyle takip edildi.

MYO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, öğrencilerin yanı sıra Bozdoğan MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Tayfun Şahin ile Öğr. Gör. Dr. Sema Midilli katıldı. - AYDIN