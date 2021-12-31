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Bozüyük Belediyesi 2021'de can dostlar için yapılan çalışmaları açıkladı - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi 2021'de can dostlar için yapılan çalışmaları açıkladı

31.12.2021 17:39
Bozüyük Belediyesi 2021'de can dostlar için yapılan çalışmaları açıkladı

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, 2021 yılı içerisinde Bozüyük Belediyesi olarak sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, 2021 yılı içerisinde Bozüyük Belediyesi olarak sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Yardımcısı Fındık yaptığı açıklamada zorluklarla geçen bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"2021 yılı içerisinde can dostlarımız için yaklaşık 16 ton civarında yem ve mama alarak eski dönemlerde yapılan bu yardımları 3 kat 4 kat arttırdık. Yine bu yıl içerisinde sokaklardan barınağımıza getirdiğimiz 500 kadar köpeğimizi kısırlaştırdık, 2 bin civarında kedi ve köpeğimizi tedavi ederek tekrar barındıkları bölgelere götürerek bıraktık. Ayrıca yıl içerisinde barınağımızdan 50 civarında köpeğimizi de sahiplendirdik. Sokaklarda yaşayan bu canlılarımız için yaklaşık 30 adet kadar da barınak evi yani kulübeyi sokaklara yerleştirdik. Ben aynı zamanda bir Veteriner hekim başkan yardımcısı olarak hayvanları sevmeyen insanları da sevemez düşüncesiyle 2022 yılı içerisinde sokak hayvanlarımıza yönelik çalışmalarımızı daha da artacağı müjdesini veriyor, ekonomik zorlukların azaldığı hak ve adaletin öne çıktığı sağlıklı ve mutlu bir yıl dileklerimle bütün hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum." - BİLECİK

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Bozüyük Belediyesi, Mahmut Fındık, Bozüyük, Fındık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi 2021'de can dostlar için yapılan çalışmaları açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi 2021'de can dostlar için yapılan çalışmaları açıkladı - Son Dakika
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