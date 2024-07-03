Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden firma personeline yangın eğitimi - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden firma personeline yangın eğitimi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'nden firma personeline yangın eğitimi

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bir firmada çalışan personele yangın eğitimi verdi. Eğitimde, yangın çeşitleri, önlemler, müdahale organizasyonu ve güvenlik konuları hakkında bilgilendirme yapıldı.

03.07.2024 13:01  Güncelleme: 13:03
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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bir firma personeline yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün deneyimli personelleri tarafından firma bahçesinde verilen yangın eğitiminde; yangın alarmı ile birlikte personel binayı hızlıca boşaltarak toplanma alanında toplandı. Ardından personele yanma ve yangın, yangın çeşitleri, yangının nedenleri ve alınacak önlemler, yangına müdahale organizasyonu ve yangın güvenlik konuları, yangında kullanılan söndürme cihaz ve ekipmanının kullanılması, gaz ve duman dolu ortamlarda hareket tarzı, tehlikeli kimyasallar ile uygulamada dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Yangınlara müdahalelerde yapılan hatalı davranışlar ve su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün de anlatıldığı eğitim çalışmasında yangın söndürme tatbikatı yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden firma personeline yangın eğitimi - Son Dakika

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