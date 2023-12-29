Bozüyük Belediyesi Sosyal Tesis Salonlarına Yoğun İlgi

Bozüyüklülerin düğün, kına ve nişan törenlerini en ekonomik şartlarda yapabileceği Bozüyük Belediyesi Sosyal Tesis Salonlarının 2024 yılı kayıtları yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlar kayıtların alındığı yeni belediye düğün salonunun önünde erken saatlerden itibaren sıra oluştururken Bozüyüklülerin düğün, kına ve nişan törenlerini en ekonomik şartlarda yapabileceği 4 Eylül ve Yeşilkent Sosyal ve Kültürel Tesislerindeki salonlar, Belediye Yeni Düğün Salonu ile sosyal tesisler ve küçük salonlar kiraya veriliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu salon kiralamalarına nezaret ederek vatandaşlara da yaptıkları kiralamalar nedeniyle hayırlı olması temennisinde bulundu. - BİLECİK