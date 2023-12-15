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Bozüyük'te bisiklet yolu yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Bozüyük'te bisiklet yolu yapım çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi, Şenkal Caddesi ile Devlet Hastanesi çevreyolu arasında bisiklet yolu yapım çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalarla yaya ve bisikletlilerin ulaşımı daha güvenli hale getirilecek.

Bozüyük\'te bisiklet yolu yapım çalışmaları devam ediyor
15.12.2023 - 17:36,  Güncelleme: 17:37
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Bozüyük Belediyesi tarafından kapalı pazarın önünden geçen Şenkal Caddesi'nin devamındaki TCDD demiryolu ile Bozüyük Devlet Hastanesi çevreyolu alt geçidi arasındaki bölgede başlatılan bisiklet yolu yapım çalışmaları devam ediyor.

Bölgede yaşanan yoğun araç trafiğinin yanı sıra yaya ve bisikletli trafiğinin de yoğun olması nedeniyle yapılan çalışmalarda Yeşilkent Mahallesi ve Devlet Hastanesi ilçe merkezine yaya yolu ve bisiklet yolu ile bağlanarak yaya ve bisikletlilerin ulaşımı daha güvenli bir hale gelecek.

Kaynak: ANKA
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