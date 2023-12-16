Bozüyük\'te Bisiklet Yolu Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Bozüyük Devlet Hastanesi yolu üzerine yapılan kaldırım çalışmasının ardından hemen yanında başlatılan bisiklet yolu yapım çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından kapalı pazarın önünden geçen Şenkal Caddesi'nin devamındaki TCDD demiryolu ile Bozüyük Devlet Hastanesi çevreyolu alt geçidi arasındaki bölgede yapılan kaldırım çalışmasının ardından kaldırımın hemen yanında başlatılan bisiklet yolu yapım çalışmaları asfaltlama çalışmaları ile devam ediyor. Bölgede yaşanan yoğun araç trafiğinin yanı sıra yaya ve bisikletli trafiğinin de yoğun olması nedeniyle yapılan çalışmalarda Yeşilkent Mahallesi ve Devlet Hastanesi ilçe merkezine yaya yolu ve bisiklet yolu ile bağlanarak yaya ve bisikletlilerin ulaşımı daha güvenli bir hale gelecek. - BİLECİK