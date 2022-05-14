Bozüyük'te engelli gençlere asker kınası yakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bozüyük'te engelli gençlere asker kınası yakıldı

14.05.2022 00:57
Bozüyük'te engelli gençlere asker kınası yakıldı

Engelliler Haftası nedeniyle Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği tarafından 1 günlük temsili askerlik yapacak engelli gençler için kına eğlencesi düzenlendi.

Engelliler Haftası nedeniyle Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği tarafından 1 günlük temsili askerlik yapacak engelli gençler için kına eğlencesi düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan ve engelli gençlerin askerlik heyecanını doyasıya yaşadığı programa ilçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan yardımcıları, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek üyeleri ve aileleri katıldı. Program şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşımızın okunması ve Kur'an-ı kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını yapan dernek Başkanı İsmail Çelik tüm misafirlere "hoş geldiniz" diyerek "Bizler dernek olarak yılın 1 haftası 1 günü değil, 365 günü engelliler günü olarak değerlendirmekte, faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Toplumsal bilinçlenme ve farkındalık çok önemli. Bizler önümüzdeki engelleri sizlerin ve toplumun desteği ile kaldıracağız" dedi. Ardından konuşan İlçe Kaymakamı Adem Öztürk'te programda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Bu hafta dolayısıyla engelli kardeşlerimize dikkat çekmek, onların sorunlarını çözmek, sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek, için güzel bir fırsat. Bu amaçla burada bu şehrin tüm yetkilileri ile birlikte sizlerin huzurundayız. Derneğin faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Bizler de yaptığınız her çalışmanıza imkanlar ölçüsünde destek veriyoruz ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bozüyük Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu da salonda bulunan tüm misafirlerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu etkinliğin düzenlenmesinde emek veren herkese teşekkür ederek "Bir günlük de olsa temsili askerlik görevini yerine getirecek askerlerimizi ve ailelerini kutluyor, hayırlı teskereler diliyorum. Etkinliğe katılım gösteren herkese de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Dernek faaliyetlerine destek veren gönüllülere protokol üyeleri tarafından plaket takdiminde bulunuldu, misafirlere de yemek ikram edildi. Duygulu anların yaşandığı ve engelli ailelerinin göz yaşını tutamadığı kına gecesinde asker adaylarına kına yakıldı, davetliler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Özel öğrencilerden özel etkinlik Özel öğrencilerden özel etkinlik Şanlıurfa'da engelliler haftası etkinliği Şanlıurfa'da engelliler haftası etkinliği

Engelliler Haftası, Bozüyük, Engelli, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük'te engelli gençlere asker kınası yakıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 01:17:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bozüyük'te engelli gençlere asker kınası yakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement