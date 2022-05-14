Bozüyük'te engelli gençlere asker kınası yakıldı - Son Dakika

Engelliler Haftası nedeniyle Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği tarafından 1 günlük temsili askerlik yapacak engelli gençler için kına eğlencesi düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan ve engelli gençlerin askerlik heyecanını doyasıya yaşadığı programa ilçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan yardımcıları, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek üyeleri ve aileleri katıldı. Program şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşımızın okunması ve Kur'an-ı kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını yapan dernek Başkanı İsmail Çelik tüm misafirlere "hoş geldiniz" diyerek "Bizler dernek olarak yılın 1 haftası 1 günü değil, 365 günü engelliler günü olarak değerlendirmekte, faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Toplumsal bilinçlenme ve farkındalık çok önemli. Bizler önümüzdeki engelleri sizlerin ve toplumun desteği ile kaldıracağız" dedi. Ardından konuşan İlçe Kaymakamı Adem Öztürk'te programda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Bu hafta dolayısıyla engelli kardeşlerimize dikkat çekmek, onların sorunlarını çözmek, sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek, için güzel bir fırsat. Bu amaçla burada bu şehrin tüm yetkilileri ile birlikte sizlerin huzurundayız. Derneğin faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Bizler de yaptığınız her çalışmanıza imkanlar ölçüsünde destek veriyoruz ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bozüyük Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu da salonda bulunan tüm misafirlerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu etkinliğin düzenlenmesinde emek veren herkese teşekkür ederek "Bir günlük de olsa temsili askerlik görevini yerine getirecek askerlerimizi ve ailelerini kutluyor, hayırlı teskereler diliyorum. Etkinliğe katılım gösteren herkese de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Dernek faaliyetlerine destek veren gönüllülere protokol üyeleri tarafından plaket takdiminde bulunuldu, misafirlere de yemek ikram edildi. Duygulu anların yaşandığı ve engelli ailelerinin göz yaşını tutamadığı kına gecesinde asker adaylarına kına yakıldı, davetliler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. - BİLECİK