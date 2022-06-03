Bozüyük'te kanal temizliği - Son Dakika
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Bozüyük'te kanal temizliği

03.06.2022 16:33
Bozüyük'te kanal temizliği

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin ortasından geçen açık kanallarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin ortasından geçen açık kanallarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Ekipler bölgede oluşan kötü koku ve sinek popülasyonunun önüne geçmek için başlattıkları kanal temizliği çalışmalarını iş makineleri vasıtasıyla sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında çevredeki vatandaşların kanaldan olumsuz yönde etkilenmemeleri amacıyla yapılan çalışmaların düzenli aralıklar ile devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Bozüyük'te kanal temizliği
Bozüyük'te kanal temizliği
Bozüyük'te kanal temizliği

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Kaynak: İHA

Bozüyük Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük'te kanal temizliği - Son Dakika

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