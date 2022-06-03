Ekipler bölgede oluşan kötü koku ve sinek popülasyonunun önüne geçmek için başlattıkları kanal temizliği çalışmalarını iş makineleri vasıtasıyla sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında çevredeki vatandaşların kanaldan olumsuz yönde etkilenmemeleri amacıyla yapılan çalışmaların düzenli aralıklar ile devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bozüyük Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bozüyük'te kanal temizliği - Son Dakika

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