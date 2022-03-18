Bu da 'Bitmeyen marul' projesi... Saksıda marul yetiştiriyor, satın alan ihtiyacı oldukça yapraklarını koparıp tüketiyor - Son Dakika
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Bu da 'Bitmeyen marul' projesi... Saksıda marul yetiştiriyor, satın alan ihtiyacı oldukça yapraklarını koparıp tüketiyor

18.03.2022 20:39

Bu da 'Bitmeyen marul' projesi... Saksıda marul yetiştiriyor, satın alan ihtiyacı oldukça yapraklarını koparıp tüketiyorAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan Kemalettin Ersoy, müzik öğretmenliğinden emekli olduktan sonra saksıda mineral değeri yüksek marul yetiştirmeye başladı.

Bu da 'Bitmeyen marul' projesi... Saksıda marul yetiştiriyor, satın alan ihtiyacı oldukça yapraklarını koparıp tüketiyor

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan Kemalettin Ersoy, müzik öğretmenliğinden emekli olduktan sonra saksıda mineral değeri yüksek marul yetiştirmeye başladı. Marulları saksı ile birlikte satın alanlar, ihtiyaçları kadar yaprak koparıp kullanıyor, bitki büyümeye devam ediyor

Taze marul yemek ihtiyacını karşılamak için hobi olarak saksıda marul yetiştirmeye başlayan Ersoy, başarılı olunca bu çalışmasını 'Bitmeyen marul' projesi ile kurduğu serada geliştirmeye başladı. Emekli olduktan sonra hobi amaçlı bu işe başladığını ifade eden Kemalettin Ersoy, "Marulu ben pazardan alıyordum. Ancak marulu eve getirdiğim zaman buruşuyordu ve vitamini kayboluyordu. ya da satın alıktan sonra yarısını kullanıyorsun yarısı dolapta kalıyordu. Dolapta kalanı kullanana kadar sararmaya başlıyor, daha sonra da kullanamadan çöpe gidiyordu. Ben bu israfı önlemek için hem de daha taze ve daha sağlıklı marul yemek için saksıda üretmeye başladım. Başarılı oldum. Bu marulu saksıda yetiştirmek üç aşamada oluyor. Önce poşetlerde fidanı belli bir boyuta getirdikten sonra büyük saksılara aktarıyorum. Büyük saksılarda büyüdükten sonra tekrar ticari saksı olan küçük saksılara aktarıyorum ve saksılı bir şekilde satışa sunuyorum. Bu saksıyla birlikte satın alındığı zaman daha güzel oluyor." dedi.

"Koparılanların yerine yeni yapraklar geliyor"

Saksıda marulun daha dayanıklı olduğunun altını çizen Ersoy: "Marulu saksısı ile birlikte alan kişi evde ihtiyacı kadar yapraklarından koparıyor ve taze bir şekilde vitamin minareli değeri kaybolmamış, beslenme değeri yüksek bir şekilde yetişmiş olan bu organik marulu tüketmiş oluyor. Aynı zamanda kalanını da bozulmamış oluyor. Koparılanların yerine yeni yapraklar geliyor. Sulama ve beslenme çalışmaları yapıldıktan sonra uzun süre bu marul tüketilebiliyor" dedi.

Bu da 'Bitmeyen marul' projesi... Saksıda marul yetiştiriyor, satın alan ihtiyacı oldukça yapraklarını koparıp tüketiyor
Bu da 'Bitmeyen marul' projesi... Saksıda marul yetiştiriyor, satın alan ihtiyacı oldukça yapraklarını koparıp tüketiyor
Bu da 'Bitmeyen marul' projesi... Saksıda marul yetiştiriyor, satın alan ihtiyacı oldukça yapraklarını koparıp tüketiyor

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Karahisar, Emekli, Bitki, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu da 'Bitmeyen marul' projesi... Saksıda marul yetiştiriyor, satın alan ihtiyacı oldukça yapraklarını koparıp tüketiyor - Son Dakika


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