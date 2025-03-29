Bu ilçede evlenecek çiftlere 34 bin liralık destek verilecek - Son Dakika
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Bu ilçede evlenecek çiftlere 34 bin liralık destek verilecek

Bu ilçede evlenecek çiftlere 34 bin liralık destek verilecek

Tunceli'nin Çemişgezek İlçe Belediyesi ile Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında 2025 Aile Yılı kapsamında imzalanan protokolle, belediye tarafından bu yıl evlenecek olan çiftlere 34 bin liralık destekte bulunacak.

29.03.2025 12:02  Güncelleme: 12:07
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Tunceli'nin Çemişgezek İlçe Belediyesi ile Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında 2025 Aile Yılı kapsamında imzalanan protokolle, belediye tarafından bu yıl evlenecek olan çiftlere 34 bin liralık destekte bulunacak.

2025 Aile Yılı kapsamında Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde "Arılar Bal Yapıyor Gençler Yuva Yapıyor" Projesi protokolü imzalandı. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan ile Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek arasında imzalanan protokolle, ilçede evlenecek gençlere, net bir asgari ücret kadar ekonomik destek verilecek, belediyeye ait düğün salonları çiftlere ücretsiz tahsis edilecek ve nikah cüzdan masrafı belediye tarafından karşılanacak.

İlçede ikamet eden ve 2025 yılı içinde evlenecek olan çiftlere yönelik verilecek desteğe ilişkin konuşan Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılı Aile Yılı ilan edildi. Bu kapsamda Çemişgezek Belediyesi olarak bizler de genç çiftlerimize destek olalım istiyoruz. Bu minvalde "Arılar Bal Yapıyor, Bekarlar Yuva Yapıyor" adı altında projeyle genç çiftlerimize 34 bin liralık destekte bulunuyoruz. Bu destek kapsamında çiftlerimizin evlilik cüzdan ücretini belediye olarak biz karşılıyoruz. Belediyemize ait kapalı ve açık düğün salonunu ücretsiz tahsis ediyoruz ve her çiftimize bir asgari ücret evlilik desteğinde bulunuyoruz. Gençlerimizin aile bütçesine katkı sunmak amacıyla, geleceğe umutla bakması amacıyla, gençlerimizin evlenip yuva kurması, hayata motive olması amacıyla başlattığımız bu projenin hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan diliyor, herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi.

Mert Çelik isimli ilçe sakini gençlerin evlilikten uzaklaştığı bu dönemde belediyenin projesinin çok mantıklı olduğunu ve desteklediklerini söylerken, Hüseyin Öztürk ise "Başkanımıza teşekkür ediyoruz gençleri evlenmeye teşvik ettiği için. Biz memnunuz. İnşallah gençlerimizi teşvik eder ve başarılı olur" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çemişgezek, Ekonomi, tunceli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu ilçede evlenecek çiftlere 34 bin liralık destek verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu ilçede evlenecek çiftlere 34 bin liralık destek verilecek - Son Dakika
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